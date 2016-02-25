Річні прогнози з промвиробництва в Україні можуть бути погіршені – експерт

Падіння промислового виробництва в Україні у січні 2016 року до січня 2015 року на 1,7% засвідчує, що відновлення промвиробництва, яке намітилося наприкінці 2015 року, відбувається нерівномірно, в зв'язку з чим річні прогнози можуть бути переглянуті у бік погіршення.

Про це йдеться в коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, текстом якого володіє УНІАН.

Коментуючи оприлюднені дані Державної служби статистики України, згідно з якими падіння промвиробництва в січні-2016 до січня-2015 сповільнилося до 1,7%, а порівняно до попереднього місяця промвиробництво впало на 18,6%, експерт зазначила, що даний показник виявився гіршим оптимістичної оцінки, що передбачає зростання на 4,4% у вимірі рік до року, через несподівано слабкої динаміки в деяких великих галузях, а також через перегляд даних за січень минулого року.

"Якщо динаміка в секторі не покращиться в найближчі місяці, наш прогноз зростання промислового виробництва в 2016 році на 2,5% рік до року опиниться під загрозою", - сказала Бєлан.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промвиробництва в Україні в січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року сповільнилося до 1,7% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше (грудень 2015 року до грудня 2014 року). Порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, промвиробництво в січні 2016 року впало на 18,6% після зростання на 1% у грудні до листопада.

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В 2015 році порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.