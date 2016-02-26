У Мінекономрозвитку назвали області, де промвиробництво впало найбільше
Зазначається, що Луганська та Донецька області також очолили рейтинг областей за падінням експорту.
Луганська, Донецька та Закарпатська області очолили список регіонів за показником падіння промвиробництва в 2015 році, говориться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, опублікованих на сайті відомства.
При загальному показнику падіння промвиробництва в Україні в 2015 року на рівні 13,4%, падіння промвиробництва в Луганській області за підсумками 2015 року склало 66%, в Донецькій - 34,7%, в Закарпатській - 20,3%. Позитивна динаміка промвиробництва в 2015 році зафіксована лише в трьох регіонах: в Житомирській області - плюс 9,8%, Вінницькій області - плюс 4,5% та Рівненській області - плюс 0,5%. Київ за підсумками 2015 року продемонстрував падіння промвиробництва на 5,5%.
Луганська і Донецька області також очолили рейтинг областей за падіння експорту - "мінус" 86,4% і 56% відповідно, і падіння обсягів капітальних інвестицій - "мінус" 79,3% та 63,6% відповідно. Загалом по країні експорт знизився на 29,3% за підсумками 2015 року, обсяг капітальних інвестицій - на 6%.
Найгіршим регіоном за показником зовнішньої торгівлі за підсумками 2015 року став Київ з від'ємним сальдо зовнішньої торгівлі в 5,7 млрд дол. Кращим регіоном за показником зовнішньої торгівлі стала Дніпропетровська область з позитивним торговим сальдо в 3,2 млрд дол. В цілому по країні сальдо зовнішньої торгівлі склало "плюс" 632,5 мільйона доларів.
Читайте такожРічні прогнози з промвиробництва в Україні можуть бути погіршені – експерт
Найгіршим регіоном за показником залучення інвестицій стала Черкаська область з показником падіння інвестицій у 31,2% за підсумками 2015 року. Кращим регіоном по залученню інвестицій стала Херсонська області з приростом інвестицій в 1,2%. В цілому по країні падіння обсягу прямих іноземних інвестицій в 2015 році становило 5,2%.
Читайте такожПадіння промвиробництва в Україні протягом року прискорилося до 13,4%
Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, у січні-грудні 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року спад промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше. Зростання виробництва не було зафіксовано в жодній з галузей економіки.