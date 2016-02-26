У Мінекономрозвитку назвали області, де промвиробництво впало найбільше

Луганська, Донецька та Закарпатська області очолили список регіонів за показником падіння промвиробництва в 2015 році, говориться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, опублікованих на сайті відомства.

При загальному показнику падіння промвиробництва в Україні в 2015 року на рівні 13,4%, падіння промвиробництва в Луганській області за підсумками 2015 року склало 66%, в Донецькій - 34,7%, в Закарпатській - 20,3%. Позитивна динаміка промвиробництва в 2015 році зафіксована лише в трьох регіонах: в Житомирській області - плюс 9,8%, Вінницькій області - плюс 4,5% та Рівненській області - плюс 0,5%. Київ за підсумками 2015 року продемонстрував падіння промвиробництва на 5,5%.

Луганська і Донецька області також очолили рейтинг областей за падіння експорту - "мінус" 86,4% і 56% відповідно, і падіння обсягів капітальних інвестицій - "мінус" 79,3% та 63,6% відповідно. Загалом по країні експорт знизився на 29,3% за підсумками 2015 року, обсяг капітальних інвестицій - на 6%.

Найгіршим регіоном за показником зовнішньої торгівлі за підсумками 2015 року став Київ з від'ємним сальдо зовнішньої торгівлі в 5,7 млрд дол. Кращим регіоном за показником зовнішньої торгівлі стала Дніпропетровська область з позитивним торговим сальдо в 3,2 млрд дол. В цілому по країні сальдо зовнішньої торгівлі склало "плюс" 632,5 мільйона доларів.

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Найгіршим регіоном за показником залучення інвестицій стала Черкаська область з показником падіння інвестицій у 31,2% за підсумками 2015 року. Кращим регіоном по залученню інвестицій стала Херсонська області з приростом інвестицій в 1,2%. В цілому по країні падіння обсягу прямих іноземних інвестицій в 2015 році становило 5,2%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, у січні-грудні 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року спад промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше. Зростання виробництва не було зафіксовано в жодній з галузей економіки.