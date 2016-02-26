"Зоря"-"Машпроект" спростувала інформацію про постачання турбін для фрегата ВМФ Росії в 2015 році

Миколаївське держпідприємство "Зоря"-"Машпроект", розробник і виробник газотурбінного устаткування, спростувало інформацію Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI) про поставки у 2015 році двох газових турбін ДС-71 і двох ДТ-59 для бойового корабля ВМФ Росії "Адмірал Григорович".

Про це йдеться в заяві компанії, наданій УНІАН.

«Повідомляємо, що у лютому 2012 року з російським замовником "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" було укладено контракт на поставку 3-х агрегатів М7Н, до складу яких входять зазначені газові турбіни. Поставка перших двох агрегатів була виконана у 2013 році. Остання поставка, згідно з цим контрактом, відбулася в лютому 2014 року. Один з цих агрегатів було встановлено на кораблі «Адмірал Григорович», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили представники підприємства, поява цієї інформації, швидше за все, пов'язана з публікацією в ЗМІ інформації про введення у 2015 році до складу ВМФ РФ фрегата «Адмірал Григорович», який було оснащено газотурбінними двигунами виробництва "Зоря"-"Машпроект" ще у 2013 році.

За інформацією підприємства, у жовтні 2012 року з тим самим замовником було підписано ще один контракт на поставку аналогічної продукції, а виконання контракту було заплановано з грудня 2014 року по грудень 2015 року. Але у зв'язку з військовою агресією Росії у Криму і на сході України і забороною на експорт товарів військового призначення до РФ даний контракт було зупинено.

"У зв'язку з цим роботи на замовлення були припинені. Газові турбіни ДС-71 і ДТ-59 першого агрегату на той момент були випущені підприємством, але стендових випробувань проведено вже не було. Все обладнання було законсервоване і відправлено на склад продукції на зберігання, - йдеться в повідомленні. - Замовника було поінформовано про неможливість подальшого виконання умов контракту в зв'язку з форс-мажорними обставинами".

Крім того, у коментарі УНІАН представники підприємства зазначили, що готові звернеться у SIPRI для спростування даної інформації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з аналітичними матеріалами Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), у 2015 році Україна поставила дві газові турбіни ДС-71 і дві ДТ-59, які виробляються на підприємстві «Зоря»-«Машпроект», для багатоцільового сторожового корабля дальньої морської зони ВМФ Росії "Адмірал Григорович". За інформацією SIPRI, всього у 2010 році було замовлено по 6 турбін кожного типу.

Крім того, у 2015 році Україна продовжила поставки комплектуючих для транспортних літаків Ан-148, які розпочалися ще в 2013 році. Раніше інформація про те, що українське держпідприємство "Антонов" співпрацює у цьому проекті з російським підприємством "Воронезьке літакобудівне товариство", з'явилася від Міноборони Росії і пізніше була підтверджена представниками оборонного концерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов".

Усього, за даними SIPRI, Україна у минулому році експортувала до Росії товарів військового призначення на 72 млн дол. Загальний експорт зброї України до різних країн у минулому році становив 323 млн дол., що удвічі менше, ніж у 2014 році.

У 2014 році, після анексії Криму російськими військами, український уряд повністю припинив відвантаження до Росії товарів військового призначення, а 16 червня того самого року президент країни Петро Порошенко заборонив будь-яку співпрацю з РФ у сфері військово-промислового комплексу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Зоря"-"Машпроект" (м. Миколаїв) - відомий у світі розробник і виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку СНД у сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Оснащує газоперекачувальним обладнанням магістральні газопроводи, а також розробляє і поставляє газотурбогенератори для потреб енергетики. Майже вся продукція підприємства експортується. Найбільші партнери - РФ, Індія, КНР, країни Близького Сходу.