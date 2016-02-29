У Китаї звільнять майже 2 мільйони робітників через падіння виробництва

Близько 1,8 мільйонів робітників будуть змушені залишити свої робочі місця в Китаї в рамках реалізації програми зі скорочення надлишкових потужностей у промисловості, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра трудових ресурсів і соціального забезпечення КНР Іня Вейміня.

"Зараз видобуток вугілля і сталеливарна промисловість є першими, де будуть скорочуватися надлишкові виробничі потужності, за попередніми прогнозами по цим галузям, у вугільній промисловості буде скорочено 1,3 мільйона осіб, в сталеливарній - 500 тисяч, в цілому це торкнеться 1,8 мільйонів робітників", - сказав Інь Веймінь.

Раніше заступник міністра промисловості та інформатизації КНР Фан Фей заявив, що влада Китаю створить спеціальний фонд розміром 100 мільярдів юанів (15,3 мільярда доларів), основна частина коштів з якого піде на допомогу працівникам, які постраждають внаслідок скорочення потужностей важкої промисловості. За його словами, фонд в основному буде використовуватися для вирішення проблеми працевлаштування тих співробітників, чиє виробництво буде скорочено. Передбачається, що кошти буде виділено на період двох років.

У січні економічне видання "Цзінцзі цанькао бао" з посиланням на обізнане джерело повідомило, що центральні фінансові органи КНР планують витрачати щорічно близько 100 мільярдів юанів (15,1 мільярдів доларів) на скорочення потужностей важкої промисловості країни.

Читайте такожУ Китаї індекс виробничої активності впав до трирічного мінімуму

Повідомлялося, що влада планує скорочувати промислові потужності в таких галузях, як металургія та вугільна промисловість. Орієнтовний час скорочення потужностей, як повідомило виданню джерело, має становити 4-5 років. "Цзінцзі цанькао бао" також писало, що кошти будуть виділятися, в основному, для виплат звільненим працівникам.

Читайте такожКитай скорочує виробництво сталі і видобуток вугілля

Наприкінці січня Держрада КНР заявила, що Китай скоротить обсяги виробництва в сталеливарній та вугільній промисловості в рамках проведення структурних реформ економіки зі скорочення промислового виробництва.