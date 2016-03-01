У Росії прискорюється падіння ділової активності в виробничому секторі

Уповільнення ділової активності в виробничому секторі економіки РФ посилилося в лютому 2016 року на тлі скорочення експортних замовлень найбільш швидкими темпами за останні 19 місяців, передає Reuters з посиланням на результати опитування, проведеного Markit.

Так, індекс менеджерів із закупівель (PMI) в лютому скоротився до 49,3 пункту з 49,8 в січні. Значення індексу нижче 50 пунктів вказує на уповільнення ділової активності, вище - на зростання.

Читайте такожУ Путіна роздули антикризовий план до понад $11 мільярдів, але грошей на все не знайшли"На жаль виробників, результати опитування майже не принесли натхненних новин", - сказав економіст Markit Семюел Агасс.

"На тлі падіння цін на нафту та нестабільності курсу рубля, які виступають факторами занепокоєння, найближчі місяці обіцяють бути важкими для виробничого сектора", - зазначив експерт.