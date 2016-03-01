В Україні зросло виробництво сталі

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 11% - до 3,404 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 21% – до 3,805 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу зріс на 31% - до 2,152 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 р. виробництво сталі скоротилося порівняно з 2014 р. на 16% - до 22,935 млн тонн, виробництво загального металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 р. зменшився на 16% - до 11,61 млн тонн.

Водночас, в Україні, за оперативними даними, в січні-лютому виробництво сталевих труб скоротилося на 24%, або на 34 тис. тонн, порівняно з січнем-лютим 2015 року — до 107 тис. тонн.

Середньодобове виробництво труб за 2 місяці становило 1,8 тис. тонн, у лютому – 1,9 тис. тонн. У 2015 р. цей показник становив 2,3 тис. тонн сталевих труб.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 р. виробництво сталевих труб скоротилося на 40% або на 527 тис. тонн порівняно з 2014 р. — до 852 тис. тонн.