Турецька компанія Vestel закриває завод у Росії

Турецька компанія Vestel, яка спеціалізується на випуску побутової техніки, закриває свій завод у місті Александров Володимирській області РФ, заявив гендиректор компанії Туран Ердоган, передає РИА Новости.

"Наше рішення (про закриття заводу) не пов'язано з кризою через літак. Цей крок став наслідком економічної кризи в Росії. Ми вивеземо наше обладнання. Існує декілька альтернативних варіантів — відкрити нове підприємство в іншій країні чи Туреччини", — цитує Ердогана газета Milliyet.

Завод "Вестел-СНД" в Александрові був введений в експлуатацію в 2003 році, сумарні інвестиції становили 40 мільйонів доларів. У 2013 році потужності з випуску РК-телевізорів становили 1 мільйон одиниць, пральних машин — 350 тисяч, холодильників — 500 тисяч. На підприємстві було зайнято понад 1200 осіб, які працювали на виробничому майданчику в Александрові і в офісі продажів і маркетингу в Москві.

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Нагадаємо, відносини Росії і Туреччини переживають кризу після того, як 24 листопада 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24. Президент Росії Володимир Путін назвав "ударом у спину" з боку пособників терористів і підписав указ про заходи щодо забезпечення нацбезпеки і спеціальні економічні заходи щодо Туреччини.