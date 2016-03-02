США введуть мита на сталь із Росії та ще шести країн

Міністерство торгівлі США оголосило про введення наступного тижня попередніх мит на імпорт холоднокатаної сталі, розмір яких досягає 266%, пише Bloomberg.

Стримуючі заходи поширені на продукцію семи країн: Китаю, Бразилії, Індії, Південної Кореї, Японії, Великобританії і Росії. Американська влада звинуватила виробників цих країн у демпінгу.

Розмір мит різний для різних виробників. Максимальне мито — 266% накладається на китайську продукцію, для бразильських виробників воно встановлене на рівні 39%, південнокорейських – 6,9%.

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За даними РБК, мито для російських виробників становитиме для продукції НЛМК 16,89%, «Северстали» - 12,62%, інших російських виробників - 14,76%.

Зазначена величина мит є попередньою, остаточний розмір повинен бути підтверджений пізніше, влітку 2016 року. До цього моменту мита, що стягуються з постачальників, будуть зараховуватися американською митницею на депозит.

З проханням ввести антидемпінгові мита на холоднокатану сталь до федерального уряду звернулися американські виробники. Вони заявили, що зазнають втрат через демпінгові ціни іноземних виробників. У той же час агентство наводить дані US Census Bureau, за якими імпорт до США холоднокатаної сталі знизився минулого року на 9,4%, до 2,43 млн т.

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Раніше в лютому влада ЄС ввела на півроку попередні антидемпінгові мита на ввезення холоднокатаного прокату з Росії та Китаю.