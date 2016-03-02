"Азовсталь" Ахметова завершила рік зі збитком 1,8 мільярда гривень

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Донецька обл.), що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», в 2015 році отримав 1,760 млрд грн збитку, тоді як 2014 рік підприємство завершило з прибутком в 916 млн грн.

Про це генеральний директор комбінату Енвер Цкітішвілі повідомив в коментарі корпоративній газеті «Іллічівець».

«Рентабельність комбінату, на жаль, не блищить показниками, ми закрили 2015 рік зі збитками 1,760 млрд грн», - сказав Цкітішвілі.

Він також повідомив, що зараз підприємство працює в режимі скорочень і економії, при цьому держава, за його словами, абсолютно не докладає зусиль для підтримки галузі.

Як повідомляв УНІАН, «Азовсталь» в 2014 році отримала 915,9 млн грн чистого прибутку, тоді як 2013 рік підприємство завершило зі збитками 2,513 млрд грн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

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Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).