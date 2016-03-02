Українські підприємства можуть отримати доступ до проектів NASA

Державне космічне агентство України (ДКАУ) має намір в травні цього року підписати договір з американськими компаніями, які працюють в проектах NASA, який дозволить розширити можливості залучення українських підприємств та науково-дослідних інститутів до спільних проектів на ринку космічних послуг США.

Згідно з повідомленням космічного агентства, відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі керівництва ДКАУ та представників американських компаній, яка відбулася 1 березня у Києві.

"Метою зустрічі було ознайомлення керівництва ДКАУ з діяльністю та продукцією підприємств космічної галузі США, пошук перспективних напрямків для співробітництва між підприємствами України та США. Сторони домовилися про підписання спільного документа з метою розширення можливостей залучення українських компаній, установ, науково-дослідних інститутів і університетів до спільних проектів на ринку космічних послуг з США в рамках співпраці з фондом CRDF Global", - йдеться в повідомленні.

Підписання договору планується здійснити під час робочого візиту керівництва ДКАУ в США в кінці травня цього року.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року відбувся перший офіційний візит представників Національного космічного агентства США (NASA) до України, в рамках якого сторони провели переговори про перспективи реалізації спільних проектів у космічній галузі.