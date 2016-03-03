У Мінекономрозвитку пояснили причини падіння промвиробництва в січні

Падіння промислового виробництва України на 1,7% у січні обумовлено низькими показниками зовнішньої торгівлі із-за обмежень з боку Росії, а також падінням світових цін на сировинну продукцію.

Відповідна оцінка міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, частка української промислової продукції, реалізованої за кордоном, у січні 2016 року склала 36,1% від обсягу виробництва проти 40% роком раніше.

При цьому, за оцінками Мінекономрозвитку, дія негативних чинників частково нівелювало поліпшення споживчих настроїв, зменшення ставки єдиного соціального внеску та скасування авансової сплати податку на прибуток.

Позитивні тенденції в січні були відзначені в поставках електроенергії (зростання на 2,2%), виробництві коксу і продуктів нафтопереробки (зростання на 5,2%), харчової промисловості (уповільнення падіння до 2,2%) та хімічної галузі (уповільнення падіння до 7,8%).

У той же час, металургійний комплекс продемонстрував поглиблення падіння до 2,8%.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року сповільнилося до 1,7% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше (грудень 2015 року до грудня 2014 року).

За інформацією Держстату, зростання виробництва в січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року зафіксовано тільки у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 5,2%, виробництві електричного обладнання – на 4,7%, виробництві меблів та іншої продукції – на 4,4%, постачання електроенергії, газу і пари – на 2,2%.

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Зростання виробництва порівняно з попереднім місяцем у січні зафіксоване тільки у постачанні електроенергії, газу і пари – на 8%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 2,9%.

Найбільше падіння виробництва у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електричної та оптичної продукції – на 20,1%, деревообробній промисловості – на 8,3%, хімічної промисловості – на 7,5%, фармацевтиці – на 7,3%.