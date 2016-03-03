Українським військовим відвантажили першу партію великокаліберних мінометів "Молот"

Київський збройовий завод "Маяк", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", відвантажив українським військовим першу партію вітчизняних мінометів калібру 120-мм "Молот", говориться в повідомленні концерну.

"Завод "Маяк" відвантажив першу партію мінометів 120-го калібру М120-15 "Молот" українським військовим. Техніка вітчизняного виробництва передана для забезпечення потреб Міністерства оборони України", - повідомили представники концерну, не уточнивши кількість переданих мінометів.

У концерні також зазначили, що в ході випробувань, які завершилися минулого місяця, міномет отримав високу оцінку від військових.

"Новий міномет зібрав багато позитивних відгуків від військових та технічних спеціалістів. Тепер він зможе показати свої потужні можливості в умовах реальних бойових дій. Завод "Маяк" готовий повністю задовольнити потреби армії в цій зброї", - цитує прес-служба слова директор заводу "Маяк" Олександра Перегудова.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року концерн "Укроборонпром" представив ряд розробок заводу "Маяк". Зокрема, завод презентував вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм і нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм. Крім того, на підприємстві було також розроблено 120-мм міномет "Молот" і танковий кулемет КТ-7,62, із збільшеною скорострільністю і прицільною дальністю.

Довідка УНІАН. Завод "Маяк" входять в держконцерн "Укроборонпром" і виготовляє стрілецьку зброю та її складові компоненти, а також модернізує і ремонтує військову техніку. Крім того, завод спеціалізується на виготовленні апаратури магнітофонного запису широкого профілю, як побутового, так і виробничого призначення. 100% акцій заводу належать державі і знаходяться в управлінні Фонду держмайна України. За підсумками першого півріччя 2015 року "Маяк" скоротив чистий прибуток на 12% - до 440 тисяч гривень.