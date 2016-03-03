Міноборони, "Укроборонпром" і КПІ домовилися співпрацювати в розробці озброєння

Відповідний документ підписали в четвер, 3 березня, міністр оборони Степан Полторак, гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов і ректор КПІ Михайло Згуровський.

Перед підписанням розробники КПІ представили вищому військовому керівництву свої напрацювання в космічній сфері, сфері кібербезпеки, а також представили зразки стрілецького озброєння та сучасні засоби захисту особового складу і техніки.

За словами Полторака, підписання цього меморандуму дозволить перейти від конструкторських розробок до виробництва практичних зразків з їх подальшим військовим випробуванням. Він також зазначив, що в цьому році в бюджеті Міноборони на науково-дослідні роботи було виділено понад 600 мільйонів гривень, що в 4 рази перевищує минулорічний показник.

"Без наукового супроводу реформування Збройних сил проводити неможливо. Сьогодні ми почали серйозну роботу з впровадження нових розробок", - додав міністр.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов після презентації зазначив, що українська армія потребує сучасного і потужного озброєння для боротьби з агресором.

"Ми ставимо завдання розробити нову, потужну зброю, яка захистить життя наших громадян. Країні потрібна нова сучасна зброю, яка захистить Україну від агресора, зупинить і при необхідності знищить його", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС були збільшені на 21% - до 55,6 мільярдів і 40,8 мільярдів гривень відповідно.