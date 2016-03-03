Кабмін спростив отримання спецдозволів на користування надрами

Кабінет міністрів спростив отримання спеціальних дозволів на користування надрами, усунувши зайве регулювання і скоротивши кількість необхідних узгоджень.

Як повідомляє прес-служба уряду, відповідне рішення було прийнято 2 березня на засіданні Кабміну.

Головною метою рішення уряду, як зазначається у повідомленні, є виключення з норм отримання спецдозволів непрозорих або не однакових для всіх правила для суб'єктів господарювання.

Однією зі змін до чинних норм Кабмін посилив вимоги для отримання спецдозволів без проведення аукціону.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Верховна Рада відхилила законопроект, що спрощує умови укладення договорів про видобуток нафти і газу, згідно з якими державні та приватні компанії поділяють добуту продукцію.