Президент Зімбабве оголосив про націоналізацію алмазної галузі

Президент Зімбабве Роберт Мугабе заявив, що весь видобуток алмазів у країні повинен перейти під контроль держави, передає Reuters.

Він зазначив, що виробники грабують багатства Зімбабве, тому держава повинна мати монополію на алмази.

«Відтепер держава буде володіти всіма алмазами країни», — заявив Мугабе в ефірі місцевого телеканалу ZBC TV.

Відзначається, що Зімбабве є восьмим у світі виробником алмазів.

Раніше повідомлялося, що президент Зімбабве Роберт Мугабе витратив $1 млн на святкування свого 92-го дня народження.