Президент Зімбабве оголосив про націоналізацію алмазної галузі
11:26, 04 березня 2016Промисловість
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Зімбабве є восьмим у світі виробником алмазів.
REUTERS
Президент Зімбабве Роберт Мугабе заявив, що весь видобуток алмазів у країні повинен перейти під контроль держави, передає Reuters.
Він зазначив, що виробники грабують багатства Зімбабве, тому держава повинна мати монополію на алмази.
«Відтепер держава буде володіти всіма алмазами країни», — заявив Мугабе в ефірі місцевого телеканалу ZBC TV.
Відзначається, що Зімбабве є восьмим у світі виробником алмазів.
Раніше повідомлялося, що президент Зімбабве Роберт Мугабе витратив $1 млн на святкування свого 92-го дня народження.
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