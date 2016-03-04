Реалізація промпродукції в січні зросла майже на 26%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні 2016 року склав 119,7 мільярда гривень, що на 24,667 мільярда гривень, або на 25,9% більше обсягу за січень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні 2016 року припало 53,6% усього обсягу реалізації, склав 64,228 мільярда гривень.

У добувній промисловості та розробці кар'єрів (11,7% загального обсягу) реалізація склала 13,971 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (33,6% загального обсягу) склав 40,216 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні припав на Дніпропетровську область – 20,332 мільярда гривень, Донецьку область – 12,946 мільярда гривень і місто Київ – 11,625 миллиардла гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в 2015 році склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.