Українським підприємствам не вистачає металобрухту - збір з початку року скоротився вдвічі

Заготівля металобрухту в Україні в січні-лютому поточного року скоротилася на 43% порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 344 тисячі тонн, повідомляє прес-служба трубно-колісної компанії "Інтерпайп" з посиланням на дані галузевого об'єднання "Металургпром".

Також повідомляється, що даний показник на 53% менше, ніж за січень-лютий 2014 року.

"За підсумками двох місяців встановлений десятирічний антирекорд... Причиною нестачі сировини є зниження ломосбора в країні", - зазначають в компанії.

Згідно з повідомленням, заготівля брухту чорних металів в лютому склала 181 тисячу тонн. Дефіцит сировини на внутрішньому ринку склав 53 тисячі тонн або 23% від розрахункової потреби металургів 234 тисячі тонн.

З урахуванням фактичних даних січня-лютого в "Інтерпайпі" скоригували прогноз заготівлі металобрухту на поточний рік до рівня 2,6 – 2,9 мільйона тонн.

"Озвучений в січні прогноз 3,6 – 3,9 мільйона тонн поки не підтверджується фактичними даними", - підкреслили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, в "Інтерпайпі" вважають, що 2016 рік для українських металургів пройде під знаком гострого дефіциту металобрухту. Ключовим фактором брак сировини стане зниження заготівель на тлі зростаючого експорту.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" – компанія, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником цельнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" та електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

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Ломозаготівельна мережа "Інтерпайп" включає 11 оптових майданчиків, розташованих у семи областях: Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Одеській і в Києві. Постачальниками майданчиків є юридичні особи – ломообразуючі підприємства та регіональні трейдери.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його сім'ї.