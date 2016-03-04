До Росії вивезено обладнання понад 20 промислових гігантів Донбасу - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте такожЗ початку року на Донбас прибуло 1,7 тисячі окупантів, підготовлених на полігонах РФ – розвідка

За його словами, управління фіксує цілеспрямовану діяльність Росії на руйнування економічної інфраструктури на сході України.

Читайте такожРосійські військові вивезли обладнання цементного заводу з окупованого Донбасу - розвідка

«Встановлено, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей повністю або частково вивезено обладнання більше 20 підприємств, серед яких - державна компанія «Топаз», Луганський патронний завод, Луганський машинобудівний завод, Харцизький машинобудівний завод та інші… Крім того, обладнання 13 підприємств повністю або частково розграбовано, а опорні металеві конструкції вирізаються на металобрухт», - наголосив він.