Українські десантники отримали новітні зразки протитанкових ракетних комплексів (фото)

Про це повідомляє прес-центр Генштабу.

"Дані зразки призначені для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Крім того, вони можуть вражати "завислі" вертольоти. Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу з закритої позиції", - сказано в повідомленні.

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Для вмілого користування даного озброєння з воїнами-десантниками проводяться теоретичні та практичні заняття зі спеціальної підготовки. Лише після того, як військовослужбовець успішно здає заліки, він вважається таким, що отримав достатню індивідуальну здатність до виконання бойових завдань за призначенням.

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Новітнє озброєння випускають підприємства Державного концерну "Укроборонпрому".

Як повідомляв УНІАН, українські вчені розробили могутній бойовий безпілотник, який практично неможливо знищити з землі.