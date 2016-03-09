Наглядова рада Харківського тракторного заводу змінила гендиректора

Наглядова рада Харківського тракторного заводу звільнила генерального директора підприємства Владислава Губіна, призначивши замість нього Андрія Коваля.

Згідно з повідомленням на сайті підприємства, Коваль обійме посаду з 10 березня 2016 року.

Повідомляється, що Губін керував підприємством з 2013 року і під його керівництвом заводу вдалося досягнути значних успіхів. У свою чергу Коваль вже обіймав посаду генерального директора ХТЗ в 2006-2007 роках.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Губін повідомив, що очікуваний прибуток Харківського тракторного заводу за підсумками 2015 року скоротиться більш ніж в 11 разів - до 40 мільйонів гривень з 450 мільйонів гривень за 2014 рік. Крім того, за його словами, виробництво тракторів ХТЗ за підсумками 2015 року складе 1,6 тисячі штук проти 1,5 тисячі штук в 2014 році. Згідно з планами на 2016 рік, завод збільшить виробництво тракторів до 2,5 тисячі. штук.

Довідка УНІАН. ПАТ "Харківський тракторний завод" спеціалізується на випуску колісних і гусеничних тракторів загального призначення, орно-просапних і тракторів малої потужності.