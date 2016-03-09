Промпродукція в Україні за місяць подорожчала більш ніж на 1%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зросли на 1,5%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в лютому виросли на 17,4%, порівняно з груднем 2015 року ціни виробників зросли на 0,4%.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів у лютому проти січня ціни підвищилися на 6,4%, у т.ч. у видобутку кам'яного вугілля - на 17,2%, нафти сирої - на 7,0%, металевих руд - на 4,2%, каменю, піску та глини - на 2,1%. Разом з тим, у видобутку природного газу ціни знизилися на 0,6%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%. У грудні 2015 року порівняно з листопадом ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.