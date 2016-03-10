Порошенко: Україна і Туреччина поглиблять співпрацю у військовій та аерокосмічній галузях
03:39, 10 березня 2016Промисловість
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що стрижневим напрямом подальшої взаємодії України та Туреччини стане поглиблена співпраця у оборонно-промисловій та аерокосмічній галузях.
Україна і Туреччина поглиблять співпрацю у військовій та аерокосмічній галузях / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом сьогодні в Анкарі.
«У ході перемовин ми погодилися, що стрижневим напрямом нашої подальшої взаємодії стане поглиблення співпраці в оборонно-промисловій та аерокосмічній галузях», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 9-10 березня перебуває з офіційним візитом в Турецькій Республіці.
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