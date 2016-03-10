Гірничорудна Ferrexpo за рік скоротила прибуток у 6 разів

Швейцарська гірничодобувна компанії Ferrexpо, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в 2015 році скоротила чистий прибуток у 6 разів порівняно з 2014 роком - до 31,5 млн дол. з 183,8 млн дол., йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Також повідомляється, що виручка компанії минулого року знизилася на третину – до 961 млн дол., через падіння цін на руду на світовому ринку, тоді як обсяги продажу окатишів в натуральному вираженні зросли на 1,5% – до 11,3 млн тонн.

Показник EBITDA (прибуток до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) за минулий 2015 рік скоротився на 37% - до 313 млн дол. проти 496 млн дол. у 2014 році.

Як наголошується в звіті компанії, за 2015 рік виручка від експорту продукції скоротилася порівняно з 2014 роком на 30% - до 895,52 млн дол. Падіння валютної виручки зафіксовано як на традиційних для компанії ринках Австрії та Словаччини, так і на зростаючих ринках Китаю і Японії.

Поточні боргові зобов'язання Ferrexpо за 2015 рік скоротилися порівняно з 2014 роком до 203,3 млн дол. з 248,374 млн дол. Довгострокові зобов'язання компанії за звітний період скоротилися до 0,904 млрд дол. з 1,305 млрд дол.

«Ferrexpo є одним з найбільш витратних виробників окатишів в світі, що дозволяє компанії залишатися прибутковою в умовах поточного падіння цін», - наголошується в звіті компанії.

Компанія повідомила, що продовжує скорочувати свої грошові витрати на виробництво тонни продукції через девальвацію гривні і підвищення ефективності операційної діяльності. Зокрема, у грудні 2015 року собівартість виробництва тонни продукції становила 26,4 дол., а в лютому 2016 року вже 24,3 дол. за тонну. При тому, що вартість тонни залізної руди на рику в грудні 2015 року становила 38,5 дол., а за станом на 8 березня 2016 року – 62 дол. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo в 2014 році скоротила чистий прибуток на третину – до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.