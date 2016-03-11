ДТЕК Ахметова продовжує переговори з кредиторами про реструктуризацію заборгованості

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова продовжує переговори з іноземними кредиторами про реструктуризацію заборгованості, йдеться в повідомленні компанії.

«Компанія знаходиться в постійному діалозі з утримувачами єврооблігацій та банками-кредиторами. Сподіваємося завершити переговорний процес у 2016 році», - цитує прес-служба керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова.

У ДТЕК нагадали, що в першому півріччі 2015 року компанія провела обмін єврооблігацій у розмірі 200 млн дол. на нові папери на суму 160 млн дол. з терміном погашення в березні 2018 року. У другому півріччі 2015 року з метою організації процесу реструктуризації боргових зобов'язань компанія найняла фінансового радника компанії Rothschild і юридичного консультанта компанії Latham & Watkins.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 11 березня 2016 року знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня «RD» з «С» в зв'язку з ймовірним простроченням ряду платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року