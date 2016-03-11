Путін розповів про зрив ряду контрактів щодо держоборонзамовлення

У Росії в 2015 році було частково зірвано виконання контрактів по держоборонзамовленню. Про це в п'ятницю, 11 березня, розповів президент країни Володимир Путін, передає ТАСС.

«Хочу підкреслити, що робота над замовленнями для армії і флоту — це не тільки величезна довіра, це, насамперед, величезна відповідальність. Змушений у цьому зв'язку зазначити, що виконання ряду контрактів затягнулося, а деякі по суті були зірвані», — сказав Путін.

Він додав, що кожен випадок зриву поставок будуть розбирати окремо.

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Російська армія в 2015 році отримала більше чотирьох тисяч зразків озброєнь і військової техніки. Серед них 152 зенітно-ракетного комплекси, 96 літаків і понад 400 одиниць артилерійської та бронетанкового озброєння.

У лютому Путін говорив, що в 2015 році Росія виконала держоборонзамовлення на 97%, в 2014 році — на 96%.