Одеський авіазавод цього року планує почати виробництво запчастин до вертольота Мі-8

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", у поточному році в рамках реалізації програми імпортозаміщення планує розпочати встановлювати на військово-транспортні вертольоти Мі-8 м'які паливні баки власного виробництва.

Згідно з повідомленням прес-служби держконцерну, наземні та льотні випробування м'яких паливних баків, що завершилися днями, показали позитивні результати.

«Після уточнення і коригування окремих питань командування Повітряних сил Збройних сил України прийме рішення щодо налагодження серійного випуску м'яких паливних баків», - зазначили в прес-службі.

За оцінкою фахівців, Одеський авіаційний завод зможе розпочати виробничий процес вже цього року.

У прес-службі наголосили, що, враховуючи трудомісткість і технологічні особливості таких робіт, спочатку підприємство вироблятиме близько 16 баків на рік.

У прес-службі нагадали, що «Укроборонпром» вже підписав 13 меморандумів про співпрацю з обласними держадміністраціями та Києвом для прискорення виконання програми імпортозаміщення.

Так, запуск серійного виробництва бронетранспортерів «Дозор» відбувся в рекордно короткі терміни завдяки кооперації сорока підприємств Львівської області.

Крім того, Житомирський бронетанковий завод включив у виробничий цикл 67 підприємств, які за підсумками 9 місяців 2015 року заробили 18 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 млрд грн. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС було збільшено на 21% - до 55,6 млрд грн і 40,8 млрд грн відповідно.

Одеський авіаційний завод - одне з найстаріших авіаційних підприємств, заснований у 1911 році. Завод надає високоякісні послуги з ремонту авіаційної техніки, модернізації літаків, їх сервісного обслуговування, а також випускає запасні частини і займається навчанням персоналу.