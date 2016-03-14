"Надра України" очікує інвестицій з Китаю в проекти видобутку корисних копалин

Національна акціонерна компанія «Надра України» чекає на інвесторів із Китаю, які будуть спрямовувати кошти у проекти з видобутку корисних копалин в Україні, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на початку березня в офісі «Надра України» відбулася зустріч представників правління компанії з радником канцелярії з торгівельно-економічних питань при посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь. На зустрічі йшлося про можливості співпраці у видобувних проектах на території України.

У повідомленні зазначається, що представник посольства КНР висловив зацікавленість інвестиційним середовищем країни і приходом на український ринок корисних копалин.

«У свою чергу, керівництво правління компанії заявило про готовність представити на території Китайської Народної Республіки бізнес-проекти, що передбачають геологорозвідувальні та видобувні роботи на родовищах нафти, газу, води, горючих сланців, ільменіту та інших копалин», - повідомляє прес-служба.

Українську сторону представляли голова правління «Надра України» Ярослав Климович, заступник голови Максим Максименцев і директор департаменту геології та виробництва Володимир Марухняк.

У повідомленні уточнюється, що зустріч мала ознайомчий характер з подальшою перспективою співпраці.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління «Надра України» Ярослава Климовича, незважаючи на складні фінансові умови, компанія продовжує працювати на беззбитковому рівні, а також займається пошуком коштів на погашення заборгованості своїх дочірніх підприємств.

За минулий рік «Надра України» заплатила до бюджету понад 45 млн грн податків та обов'язкових платежів. Більше 8 млн грн компанія направила в якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам, які є самостійними юридичними особами.

За даними «Надра України», протягом 2015 року компанія забезпечила дочірні підприємства додатковими обсягами робіт на суму близько 5 млн грн, що стало вагомою підтримкою їх господарської діяльності.

Як вважає Климович, Україні необхідно нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт, що дозволить збільшити видобуток вуглеводнів в країні і підвищити її незалежність.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.