Чи будуть скорочуватися обсяги виробництва інсуліну в Україні?

Ситуацію прокоментувала Любов Вишневська – голова правління українського підприємства з виробництва інсулінів «ІНДАР».

«ПрАТ «ІНДАР» у поточному році не планує знижувати обсяги виробництва препаратів інсуліну, а навпаки буде їх нарощувати. 15 лютого 2016 року Міністерство охорони здоров’я ініціювало підписання відповідного Меморандуму про взаєморозуміння з фармацевтичними виробниками. Даний документ передбачає спільні дії щодо забезпечення населення препаратами інсуліну та регулювання цін на них. «ІНДАР» разом з іншими фармацевтичними компаніями взяв на себе зобов'язання не допустити в 2016 році скорочення обсягів виробництва та поставки інсуліну в Україну в порівнянні з 2014-2015 роками».

Виходячи з офіційної інформації, розміщеної на сайті Міністерства охорони здоров'я, підписанти Меморандуму також зобов'язалися забезпечувати широку номенклатуру препаратів інсуліну належної якості, своєчасно і в повному обсязі задовольняти попит споживачів на цю продукцію, а також забезпечувати формування прозорого конкурентного середовища, заснованого на дотриманні норм антимонопольного законодавства України на внутрішньому ринку.

«ПрАТ «ІНДАР» готове виконати всі взяті на себе зобов'язання в рамках підписаного Меморандуму. Сьогодні якості продукції компанії довіряють пацієнти і партнери не тільки в Україні, а й Молдові, Казахстані, Таджикистані, Туркменістані, Грузії, ФР Бразилії, Сирійській Арабській Республіці, Республіці Йемен та інших країнах», - зазначила вона.

Нагадаємо, що наприкінці 2015 року ПрАТ «ІНДАР» було визнано кращим експортером року в номінації «Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів серед середніх підприємств». Нагороду та відповідний знак Л. Вишневській, особисто вручив мер Києва Віталій Кличко. Урочиста церемонія відбулася на розширеному засіданні Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва в будівлі КМДА.

Компанія отримала право використовувати знак «Кращий експортер року» для маркування продукції, а також в своїх рекламних і презентаційних матеріалах.

Довідка: конкурс «Кращий експортер року» проводиться згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.08.2015 № 763. Метою конкурсу є підвищення конкурентоспроможності та розвиток експортних можливостей київських виробників.