ОПЗ на правах монополіста необґрунтовано завищує тарифи на перевалку аміаку – експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

За словами експерта, згідно з проведеним розрахунком організації, верхня межа економічно обґрунтованого тарифу ОПЗ на перевалку аміаку становить 10,25 дол. за тонну, а нижня – 8,8 дол./т.

«Нижня межа тарифу для ОПЗ на перевалку аміаку, побудована на аналізі порівняльних показників терміналу з перевалки аміаку Вентспілського вільного порту (Латвія), як ми припускаємо, становить 8,8 дол./тонну. Верхня межа, побудована на аналізі раніше діючих тарифів, без зміни собівартості перевалки в 2014-2015 роках, ймовірно, повинна становити 10,25 дол./тонну», - сказав Бутко.

Однак, за словами Бутка, сьогодні тариф на послуги ОПЗ становить близько 13 дол. за тонну.

«Підвищення тарифу понад зазначену межу, що відбувається, призводить до зловживань монополіста в особі ОПЗ своїм становищем та неправомірного отримання надприбутку, який може використовуватися для перехресного цінового субсидування можливих збитків від інших видів діяльності або використання можливих сумнівних схем», - додав він.

Також Бутко зазначив, що необґрунтоване підвищення тарифу призводить до збитків інших держпідприємств, зокрема, «Укрхімтрансаміак», яке експлуатує аміакопровід «Тольятті – Горлівка – Одеса», а також знижує перспективи транзитного потенціалу України.

«Не тільки Україна через порт «Южний» може транспортувати аміак. Є Вентспілс (Литва), Сілламяе (Естонія), є плани побудови відповідних терміналів у Ростовській області. Якщо ми хочемо втратити дохід від транзиту аміаку, то можна, звичайно, підвищувати тариф, і цей транзит піде через інші країни», - сказав експерт.

Бутко також зазначив, що у 2012 році Антимонопольний комітет України виключив ОПЗ з переліку суб'єктів природних монополій, і до проведення планованої приватизації держава повинна повернути підприємство до списку монополістів. Крім того, експерт зазначив, що держава має встановити регульований і економічно обґрунтований тариф на перевалку рідкого аміаку для ОПЗ, а також провести аудит підприємства.

За словами Бутка, результати проведеного дослідження будуть передані в регулюючі органи – Антимонопольний комітет, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Фонд держмайна, а також незалежному оцінювачу держпакету акцій ОПЗ консалтингової компанії «Увекон» і міжнародному раднику з приватизації ОПЗ – інвестбанку UBS.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод є одним з найскандальніших держпідприємств України, в його діяльності ЗМІ часто виявляли фінансові махінації, які призводили до вимивання коштів у заводу, особливо при закупівлі природного газу.

Ряд експертів неодноразово заявляли, що через можливість виводити значні суми коштів з цього підприємства його приватизація неодноразово відкладалася.

Фонд державного майна України планує 30 червня 2016 року почати конкурс з приватизації ОПЗ. Раніше голова фонду Ігор Білоус в інтерв'ю УНІАН повідомив, що відкладати приватизацію підприємства далі не можна, тому що ситуація на ринку аміаку і карбаміду не стане кращою, а запасу потужності у заводу небагато.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.