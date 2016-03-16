Метпідприємства України в лютому скоротили споживання газу на 21%

Металургійні підприємства України в лютому скоротили споживання природного газу на 20,9%, порівняно з січнем - до 140 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром.

Середньодобове споживання газу в лютому становило 4,8 млн куб. м проти 5,7 млн куб. м в січні і 5,52 млн куб. м за 2015 рік.

Всього за 2 місяці металурги спожили 319 млн куб. м природного газу, що склало 77% від обсягу споживання за аналогічний період 2015 р.

За даними «Металургпрому», споживання електроенергії в січні-лютому становило 2,1 млрд кВт/год, що на 7% більше від обсягу споживання за 2 місяці 2015 р.

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Як повідомляв УНІАН, метпідприємства України в 2015 р. зменшили споживання газу на 19% - до 2,015 млрд куб. м, споживання електроенергії становило 12,4 млрд кВт/год, що на 13% менше від обсягу споживання в 2014 році.