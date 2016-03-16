"Антонов" передасть українським військовим модернізований літак Ан-26 "Везунчик" (фото)

Згідно з повідомленням, передача літака відбудеться в четвер, 17 березня.

"Тепер літак може літати міжнародними авіаційними трасами, виконувати бойові та навчальні завдання з різних аеродромів, використовуючи в тому числі аеродромне радіозв'язне, навігаційне та посадкове обладнання цивільних аеропортів", - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-26 "Везунчик" з 2005 по 2014 рік перебував на зберіганні у військовій частині в Борисполі. Після початку військової агресії Росії проти України в 2014 році волонтери та громадські активісти за свій рахунок відновили літак і передали його українським військовим. В кінці 2015 року держпідприємство "Антонов" почало модернізацію цього літака.