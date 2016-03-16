Працівники спиртзаводів пікетували Раду та МінАПК: вимагають усунути "смотрящих" та "ліві" схеми

За словами голови Об’єднаної профспілки ДП «Укрспирт» Романа Сметанюка, вийти на вулицю з пікетами трудові колективи спонукала бездарна політика діючого Міністерства агрополітики, призначення колишніх «смотрящих» на керівні посади та фінансові махінації на мільярди гривень.

«Олексій Павленко не хоче чути наші вимоги щодо питань приватизації, проведення прозорого конкурсу на керівні посади підконтрольних йому відомств. Більше того – він призначає на ключові посади в спиртовій галузі «смотрящих» «сім’ї» Янукович. Це вже призвело до дестабілізації роботи ще діючих державних підприємств і того, що тіньовий ринок «лівого» спирту лише збільшився – а це близько 3,6 млрд грн/міс ненадходжень до державного бюджету», - говорить Р.Сметанюк.

Працівники спиртзаводів підкреслюють, що через їхню відкриту позицію проти фінансових злочинних схем в ДП «Укрспирт», щотижня на їхні підприємства здійснюється тиск.

«Менш як за півтора місяці три спиртзаводи на Львівщині піддали нападам та провокаціям зі сторони «тітушок». А голова ліквідаційної комісії концерну «Укрспирт» Денис Чернов, який причетний до банкрутства майже 40-ка державних спиртзаводів по всій Україні, був та є «смотрящим» «сім’ї», - починає незаконно розставляти своїх керівників на заводи. Ми чудово розуміємо до чого все йде – підприємства доведуть до збитковості чи взагалі банкрутства, а потім за безцінь приватизують», - додає юрист «Вузлівського спиртзаводу» Олег Дмитерко.

Підтримати вимоги трудових колективів спиртзаводів під Міністерство агрополітики прийшли народні депутати з Міжфракційного депутатського об’єднання «Львівщина». Вони спробували особисто зустрітись з міністром агрополітики Олексієм Павленко та передати йому усі вимоги, проте останнього не було в міністерстві. Замість нього пікетувальників та нардепів прийняла зуступник міністра Інна Гребенюк.

Серед вимог, які озвучили працівники спиртзаводів та профспілки - питання прозорої приватизації можна розглядати лише після ліквідації усіх злочинних фінансових схем, тіньового ринку виробництва «лівого» спирту, звільнення (а потім притягнення до відповідальності) усіх причетних осіб до крадіжок державних коштів. Окрім того, спиртзаводи вимагають проведення прозорого конкурсу на керівника ДП «Укрспирт», припинити роботу Ліквідаційної комісії концерну «Укрспирт», яку очолює Денис Чернов і який, за словами пікетувальників, причетний до спроб дестабілізувати роботу діючих і непідконтрольних йому спиртзаводів.

Окрім того, всю інформацію про злочинні фінансові схеми, ринок «лівого» спирту та всіх причетних до цього посадовців, - профспілка ДП «Укрспирт» передала в Генпрокуратуру та антикорупційну прокуратуру.