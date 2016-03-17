Удар по амбіціях Росії: Казахстан розширює співпрацю з Євросоюзом

Сенат Казахстану 17 березня прийняв законопроект «Про ратифікацію Угоди про розширене партнерство і співробітництво між Республікою Казахстан, з одного боку, та Європейським союзом і його державами-членами, з іншого боку», передає Kapital.kz.

Як зазначив міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов, документ замінить собою діючу угоду, яка підписана 23 січня 1995 року і вступила в силу 1 січня 1999 року.

Читайте такожКазахстан через дешеву нафту різко погіршив прогноз зростання економікиЕрлан Ідрісов висловив надію, що реалізація положень угоди додасть імпульсу просуванню питань, які не знаходять вирішення впродовж досить тривалого часу.

«Це - полегшення візового режиму для громадян РК, привласнення Казахстану статусу країни з ринковою економікою, виведення казахстанських авіакомпаній з обмежувальних списків ЄС», - уточнив він.

«Найважливішим у новій угоді є і торговий розділ, який ставить для наших європейських партнерів додаткові гарантії стабільності і підвищить зацікавленість Казахстаном. На сьогоднішній день ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів та інвесторів Казахстану. 50% товарообігу і понад 50% залучених іноземних інвестицій Казахстану припадають на частку європейських країн», - підкреслив глава відомства.

За словами міністра, Казахстан також входить в 30-ку найбільших торговельних партнерів ЄС, займаючи 26-е місце за обсягом загального товарообігу ЄС.

Разом з тим угода є документом комплексного характеру. Вона передбачає зміцнення політичного діалогу, розширення і поглиблення співробітництва у сфері зовнішньої політики, безпеки, космічної безпеки, протидії поширенню зброї масового знищення, запобігання конфліктів, протидії тероризму, активізації регіонального співробітництва.

«Велике місце в документі відведено співпраці у сфері свободи, безпеки юстиції, а також взаємодії правоохоронних органів у справі забезпечення внутрішньої безпеки. Особливі очікування є щодо подальшого розвитку взаємодії ЄС у сфері інновацій, науки і освіти», - пояснив глава відомства.