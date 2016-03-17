У Миколаєві завершили ремонт ракетного катера "Прилуки"
"Суднобудівний завод ім. 61 комунара" завершив основний етап ремонту ракетного катера "Прилуки".
Держпідприємство "Суднобудівний завод ім. 61 комунара", що входить до складу оборонного госкоцерна "Укроборонпром", завершило основний етап ремонту ракетного катера "Прилуки", повідомила прес-служба концерну з посиланням на керівництво заводу.
"Були проведені роботи по посиленню можливостей бойового судна. Зокрема, проведено ремонт корпусу, відремонтовано криловий пристрій катера і транцеву плиту, що впливають на швидкісні характеристики корабля. Також на заводі очистили і пофарбували підводну і надводну частини корпусу катера. Проведено ремонт і випробування тиском цистерн для прісної води, палива і масла, цистерни очищено та пофарбовано", - йдеться в повідомленні. Крім того, також було відремонтовано винто-кермовий комплекс корабля, системи охолодження головних і допоміжних дизелів, газовыхлопных трубопроводів, а також осушувальної системи, що забезпечує життєздатність корабля.
Також в концерні повідомили, що наразі фахівці заводу завершують ремонт корпусу десантного катера "Сватове" і налагодили ремонт корпусів для бронетанкової техніки.
"Вже сьогодні завод відправив до ХКБМ ім. Морозова два нових корпуси БТР, а також на стадії виконання знаходиться договір на виготовлення десяти корпусів БТР-4. Вже відновлюють пошкоджені в бойових діях корпусу БМП-1, з боку військових очікується збільшення і цього замовлення", - додали в "Укроборонпромі".
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" заявив про розробку технічного проекту для модернізації фрегата українських ВМС україни "Гетьман Сагайдачний". У вересні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект з модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний". За його словами, модернізація фрегата має бути проведена до 2018 року.
Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.