У Миколаєві завершили ремонт ракетного катера "Прилуки"

Держпідприємство "Суднобудівний завод ім. 61 комунара", що входить до складу оборонного госкоцерна "Укроборонпром", завершило основний етап ремонту ракетного катера "Прилуки", повідомила прес-служба концерну з посиланням на керівництво заводу.

"Були проведені роботи по посиленню можливостей бойового судна. Зокрема, проведено ремонт корпусу, відремонтовано криловий пристрій катера і транцеву плиту, що впливають на швидкісні характеристики корабля. Також на заводі очистили і пофарбували підводну і надводну частини корпусу катера. Проведено ремонт і випробування тиском цистерн для прісної води, палива і масла, цистерни очищено та пофарбовано", - йдеться в повідомленні. Крім того, також було відремонтовано винто-кермовий комплекс корабля, системи охолодження головних і допоміжних дизелів, газовыхлопных трубопроводів, а також осушувальної системи, що забезпечує життєздатність корабля.

Також в концерні повідомили, що наразі фахівці заводу завершують ремонт корпусу десантного катера "Сватове" і налагодили ремонт корпусів для бронетанкової техніки.

"Вже сьогодні завод відправив до ХКБМ ім. Морозова два нових корпуси БТР, а також на стадії виконання знаходиться договір на виготовлення десяти корпусів БТР-4. Вже відновлюють пошкоджені в бойових діях корпусу БМП-1, з боку військових очікується збільшення і цього замовлення", - додали в "Укроборонпромі".

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" заявив про розробку технічного проекту для модернізації фрегата українських ВМС україни "Гетьман Сагайдачний". У вересні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект з модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний". За його словами, модернізація фрегата має бути проведена до 2018 року.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.