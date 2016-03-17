Canon купує медичний бізнес Toshiba за $6 мільярдів

Міжнародна IT-компанія Canon, що має офіційне представництво в Україні, планує отримати контроль над однією з провідних компаній з виробництва медичного обладнання Toshiba Medical Systems Corporation, яка є частиною міжнародного концерну з виробництва електротехніки Toshiba, за 6 млрд дол. (665,5 млрд ієн).

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Компанія Canon оголосила сьогодні, що вона уклала угоду з корпорацією Toshiba про придбання у Toshiba акцій Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) з метою зробити TMSC дочірньою компанією Canon», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, основною причиною угоди стали реорганізаційні процеси в Toshiba, що почалися після кризи, яка вибухнула в червні 2015 року після фінансового скандалу, у зв'язку з яким корпорація змушена була списати 1,2 млрд дол. прибутку через допущені у фінансовій звітності помилки. Після проведеного японськими держструктурами розслідування компанія була оштрафована на 62 млн дол.

Додатково повідомляється, що операція буде остаточно завершена після отримання відповідних дозволів від антимонопольних органів і, зокрема, Антимонопольного комітету України.

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Як повідомили у відповідь на запит УНІАН представники українського представництва компанії Toshiba, на її бізнес дана угода ніяк не вплине. Яким чином продаж акцій відіб'ється на компанії TMSC, українському представництву Toshiba невідомо.

Довідка УНІАН. Toshiba Medical Systems Corporation – одна з провідних міжнародних компаній з виробництва японського медобладнання для ультразвукової діагностики, томографів, сучасних рентгенівських систем.

Canon - міжнародна IT-компанія з виробництва різної продукції для фіксації, обробки і друку зображень, а також розробки рішень в галузі інформаційних технологій і телемовлення.