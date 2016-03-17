Прикордонники протестували нову бронемашину "Тритон" для служби на кордоні з РФ (фото)

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"У рамках інженерно-технічного облаштування кордону з РФ ця техніка скоро надійде на озброєння в Східне регіональне управління. Протягом кількох днів у польових умовах проводилося тестування бронеавтомобіля, який призначений для прикриття загрозливих напрямків, ведення спостереження і передачі інформації в центри управління службою прикордонних підрозділів", - сказано в повідомленні.

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Даний варіант бронемашини розроблений інженерами саме для Держприкордонслужби. Машина має бронювання, яке відповідає другому рівню STANAG 4569. "Тритон" здатний захистити екіпаж при підриві протитанкової міни потужністю до 6 кг вибухівки.

Для ефективного спостереження за обстановкою на кордоні машина оснащена комплексом наземної розвідки, зокрема радіолокаційної станцією і тепловізійної установкою. "Тритон" може перевозити додатково до 4 осіб наряду у віддалені зони, де вони зможуть в автономному режимі нести службу до 7 діб. Для цього бронемашина оснащена дизель-генератором, автономним опаленням та системою кондиціонування. Для передачі даних на "Тритон" встановлена супутникова система.

У ході попередніх випробувань прикордонники вже подавали розробникам ряд пропозицій щодо вдосконалення функціоналу транспортного засобу. Всі вони були враховані при підготовці автомобілів до експлуатації.