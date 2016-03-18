Україна просить японців про відтермінування повернення коштів за Кіотським протоколом
Україна веде переговори з японськими компаніями про відстрочення повернення коштів за Кіотським протоколом і продовження вже затверджених проектів, що фінансуються за рахунок «кіотських» коштів.
Про це під час Години питань до уряду повідомила в. о. міністра екології та природних ресурсів України Ганна Вронська.
«Мінекології веде переговори з японськими компаніями, щоб нам дали відстрочку по використанню грошей. І якщо ми отримаємо таку відстрочку, будуть проведені тендери і закупівлі», - сказала Вронська.
Раніше в Мінекології повідомили, що в лютому Україна повернула Японії 2,5 млн євро, одержаних у рамках Кіотського протоколу, що становить менш як 1% від наданих Україні коштів у розмірі близько 300 млн євро в 2009 році.
Як повідомляв УНІАН, одним із проектів, які фінансуються за рахунок коштів «Кіотського протоколу» став проект заміни вуличного освітлення в ряді українських міст. Наприкінці 2015 року в Україні було проведено тендер на загальну суму близько 1 млрд грн за проектами вуличного освітлення в ряді міст і областей країни. При цьому акцепти на половину цієї суми - близько 480 млн грн - на проекти освітлення в Івано-Франківську, Коростені, Ізмаїлі, Кривому Розі, Слов'янську, Запоріжжі та Києві одержала маловідома фірма-прокладка «Агротехбуд». Переможені учасники конкурсів, серед яких опинилися компанії «Хмельницькобленерго», «Харківобленерго», «Черкасиобленерго» і «Миколаївобленерго», подали скаргу в Антимонопольний комітет на організацію та проведення закупівель.
30 грудня 2015 року Кабмін тимчасово припинив тендер і почав перевірку умов його проведення. На початку січня 2016 року Державна фіскальна служба передала результати перевірки, відповідно до яких фірму-переможця тендеру визнали фіктивною, а тендер - незаконним.
12 січня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив головам Національного агентства з питань державної служби, Міністерства внутрішніх справ, Антимонопольного комітету і Державної фіскальної служби провести службове розслідування за тендером, а 20 січня Кабмін звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням притягнути до відповідальності всіх чиновників, залучених до проведення незаконного тендеру.