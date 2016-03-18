Латвійці беруть в оренду одне з чотирьох океанських суден України – цікавляться його приватизацією

Одне з чотирьох українських океанських суден - «Іван Голубець» - змінило кіпрського фрахтувальника на латвійського і буде транспортовано з вод Нової Зеландії в акваторію Марокко, Мавританії або Гренландії, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства з посиланням на голову відомства Ярему Коваліва.

«У березні судновласник – держпідприємство «Сервіс» – підписало договір фрахту по судну « Іван Голубець» (великий автономний морозильний траулер - УНІАН) з новим латвійським фрахтувальником - провідним рибопромисловим оператором Прибалтики», - йдеться в повідомленні.», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, новий фрахтувальник змінить район промислу судна з Нової Зеландії на ближчий до Україні - Марокко, Мавританію або Гренландію. Вартість транспортування до нового регіону промислу може досягти 1 млн дол., ці витрати лягають на плечі фрахтувальника.

У Держрибагентстві повідомили, що в рамках нового договору збільшено розмір фрахтового платежу на 33%, проте не уточнили суму фрахту. Прес-служба зазначила, що пошук нового фрахтувальника Україна почала минулого року.

«Колишній фрахтувальник (кіпрська компанія «Бьютфул Скінері» - УНІАН) повідомив нам, що не отримав квот і не планує продовжувати договір фрахту. Ми повинні були оперативно шукати альтернативу, інакше судно чекав «простій» в порту Нової Зеландії вартістю до 240 тис. дол. в місяць», - цитує прес-служба главу Держрибагентства.

У відомстві зазначили, що латвійський фрахтувальник проявив інтерес до приватизації судна, якщо Україна вирішить її проводити.

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Як повідомляв УНІАН, океанський рибальський флот України в 2015 році, вперше з 1997 року, приніс прибуток, який становив 19 млн грн (понад 700 тис. дол.), з яких 9,5 млн грн складуть дивіденди державі.

«Бьютфул Скінері» фрахтує ще два українських судна. Раніше в інтерв'ю УНІАН Ковалів повідомляв, що Держрибагентству достовірно не відомо, хто володіє кіпрською компанією-фрахтувальником. По трасту цю компанію представляє юрист. Протягом останніх 12 років вся сума фрахту, яку Україна отримувала від фрахтувальника, йшла на погашення кредиторської заборгованості власників суден. При цьому фрахтувальник і кредитор - це одне і те ж юридична особа. Держрибагентство готує відповідне звернення в правоохоронні органи.

Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. У 1991 році Україна володіла понад 230 океанськими судами. У 2015 році їх кількість скоротилася до 11, з яких тільки 4 перебувають у державній власності: «Капітан Русак», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков» і «Професор Михайло Александров».