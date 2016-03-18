Українська компанія KVV Group вирішила законсервувати потужності свого метзаводу в Латвії

Українська компанія KVV Group прийняла рішення законсервувати потужності єдиного металургійного підприємства у країнах Балтії - «Ліепаяс металургс» (Liepаjas metalurgs, Латвія), який придбала в жовтні 2013 року, повідомляє прес-служба компанії.

«Дане рішення керівництво KVV Group прийняло зважаючи на збереження довгострокових негативних факторів, що перешкоджають роботі підприємства: криза, що охопила світовий металургійний ринок, боргові зобов'язання перед забезпеченими кредиторами та незацікавленість держави (Латвії – УНІАН) надати підтримку галузі», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба відзначає, що протягом останніх місяців акціонери підприємства, незважаючи на складності, намагалися відновити виробництво, знайти конструктивний діалог з урядом. Акціонери представили план реструктуризації боргів KVV Liepаjas metalurgs і також очікували, що уряд дасть чіткі відповіді, коли буде прийнято рішення про застосування зниженої компоненти обов'язкових закупівель (OIK) до рахунків підприємства за електрику.

Також повідомляється, що керівництво KVV Group неодноразово підкреслювало, що план збереження підприємства відповідає і державним інтересам.

«Ми виходили з того, що у акціонерів і держави є спільний знаменник: зберегти одне з найбільших платників податків країни, розвивати галузь металургії та переробки чорних металів, зберегти робочі місця для сотень людей», - сказав член правління KVV Liepаjas metalurgs Ігор Таланов, якого цитує прес-служба.

При цьому наголошується, що влада країни не була зацікавлена у вирішенні проблем підприємства.

Згідно з повідомленням, інвестиційним департаментом KVV Group ще в листопаді 2015 року був проведений незалежний аудит стану підприємства KVV Liepаjas metalurgs, який показав, що в реаліях 2015 року вартість підприємства значно нижча тієї, за якою воно було продане (107 млн євро).

«Інформація про результати незалежного аудиту була донесена до всіх зацікавлених сторін - Держкаси, Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів Латвії. Але протягом останніх місяців ряд посадових осіб оперували виключно некоректними даними про стан підприємства, що викликало у акціонерів подив», - підкреслюється в повідомленні.

Повідомляється, що протягом 2014-2015 років акціонерами підприємства було вкладено в підприємство понад 50 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року, після безуспішних пошуків інвестора для «Ліепаяс металургс», Лієпайський суд визнав підприємство неплатоспроможним. Навесні 2013 року основне виробництво на заводі через брак обігових коштів було зупинено.

KVV Group придбала збанкрутілий завод Liepаjas metalurgs за 107 млн євро на початку жовтня 2014 року. Повна оплата за підприємство була розстрочена на 10 років.

Компанія відновила виробництво на підприємстві у березні 2015 року, але в січні поточного року воно було знову зупинено.

Довідка УНІАН. «Ліепаяс металургс» - єдине метпідприємство в країнах Балтії, найбільше та одне з найстаріших промислових підприємств Латвії, яке засноване в 1882 році. Головна продукція підприємства - стальний арматурний прокат для армування залізобетонних конструкцій.

KVV Group створена в жовтні 2010 року, її основним власником є британська Gefest Investments Limited. Основні напрямки діяльності компанії - переробка металобрухту, будівництво та металургія. Власники компанії - Валерій Кришталь і Євген Казьмін.