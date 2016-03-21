Україна збільшила виробництво сталі на чверть

Українські металурги в лютому 2016 року порівняно з лютим минулого року збільшили виробництво сталі на 24,1% - до 1,969 млн тонн, зберігши 10-те місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-лютого цього року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 13% - до 3,907 млн тонн, також зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ту позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками лютого лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 58,515 млн тонн (падіння на 4% до лютого 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,4 млн тонн, -1%), Індія (6,9 млн тонн, -3,6%), США (6,4 млн тонн, +2,9%), Росія (5,7 млн тонн, -2,7%), Південна Корея (5,3 млн тонн, +5%), Німеччина (3,4 млн тонн, -4,3%), Бразилія (2,4 млн тонн, -8,7%) і Туреччина (2,4 млн тонн, +4%).

Загалом у лютому 2016 року порівняно з лютим минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 3,3% - до 120,4 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-лютий позиції лідера продовжує утримувати Китай – 121,1 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 1,9%).

Далі слідують: Японія (17,1 млн тонн, -1,9%), Індія (14,4 млн тонн, -2,4%), США (12,8 млн тонн, -4,6%), Росія (11,2 млн тонн, -6,7%), Південна Корея (11 млн тонн, -0,1%), Німеччина (7 млн тонн, -3,1%), Бразилія (4,9 млн тонн, -13,7%), Туреччина (5 млн тонн, +2,3%).

За 2 місяці 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі загалом на 5,2% - до 247,3 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. Із 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий чинник, прояв якого був найбільш помітним у 2015 році, – зниження світових цін на металургійну сировину й готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумком 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.