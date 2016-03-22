"Богдан" представив бронеавтомобіль "Барс-8" (відео)

Як і багато вітчизняних військових машин, "Барс-8", швидше за все, буде служити на благо української армії, передає avtoblog.

Максимальна швидкість автомобіля становить 110 км/год, запас ходу - 800 км.

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Крім того, корпорація опублікувала презентаційний відеоролик броньованого автомобіля.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України підписало з Львівським бронетанковим заводом, що входить до складу оборонного держконцерну "Укроборонпром", контракт на серійне постачання українській армії бронеавтомобілів "Дозор-Б".