Стало відомо, коли відбудуться випробування нових видів українських ракет

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.

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"Він (оборонно-промисловий комплекс України - УНІАН) спрямовує свої зусилля та ресурси на переоснащення військових частин - в першу чергу тих, що задіяні в АТО", - наголосив президент.

"Завтра в Харкові відбудеться передача новітніх видів озброєння ЗСУ. На цьому тижні відбудуться випробування нових видів ракет, які також вироблені ОПК України", - додав він.