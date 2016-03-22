Стало відомо, коли відбудуться випробування нових видів українських ракет

12:06, 22 березня 2016
Промисловість
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Цього тижня відбудуться випробування нових видів ракет, вироблених в Україні.

ракеты, Украина / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.

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"Він (оборонно-промисловий комплекс України - УНІАН) спрямовує свої зусилля та ресурси на переоснащення військових частин - в першу чергу тих, що задіяні в АТО", - наголосив президент.

"Завтра в Харкові відбудеться передача новітніх видів озброєння ЗСУ. На цьому тижні відбудуться випробування нових видів ракет, які також вироблені ОПК України", - додав він.

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