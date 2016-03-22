Mercedes-Benz вирішив побудувати новий завод в Польщі замість Росії - ЗМІ

Компанія Mercedes-Benz розглядає плани з будівництва нового заводу в Польщі замість Росії, повідомляє «Комерсант» з посиланням на AutoNews.

Німецька марка раніше озвучувала плани щодо створення складального виробництва на території Росії, що дозволило би з локалізованими автомобілями брати участь у держзакупівлях, але зараз розглядається ідея перенесення ще не побудованого заводу до Польщі.

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У планах компанії створення в Яворі заводу, де будуть виготовляти автомобілі на платформі MRA – на ній в даний час базуються C-, E-, S-Class і GLC. Mercedes-Benz і представники Польщі не стали коментувати інформацію про можливу співпрацю.