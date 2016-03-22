США зняли обмеження на співпрацю з "Укроборонпромом" - Порошенко

США зняли обмеження на співпрацю з державним концерном «Укроборонпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.

«Щойно надійшло повідомлення із США, що певні обмеження на взаємодію з «Укроборонпромом знято», - заявив він.

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За словами Порошенка, ці обмеження були викликані тим, що в попередні роки, за попередньої влади, оборонні структури були корумповані та насичені агентами іноземних спецслужб.

«Нам вдалося викорінити і перше, і друге», - запевнив президент.