"Нафтогаз" з квітня знижує ціни на газ для промисловості

НАК «Нафтогаз України» з 1 квітня 2016 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,1% порівняно з березнем 2016 року - до 7 258 грн за тис. куб. м із 7 342 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 квітня 2016 році залишаться незмінними - 8 385 грн за тис. куб. м.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання в енергетиці права на встановлення цін на природний газ для промисловості.