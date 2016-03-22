В Україні вперше за три роки у лютому зафіксовано зростання промвиробництва

Зростання промислового виробництва в Україні в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року становило 7,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, зростання промвиробництва проти відповідного місяця минулого року зафіксовано в Україні вперше за останні три роки.

Порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зростання промвиробництва в лютому становило 8,2%. З початку року, за січень-лютий, зростання промвиробництва становило 2,9%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві фармацевтичних препаратів – на 35%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 30%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 27,9.

Найбільше зростання виробництва порівняно з попереднім місяцем у лютому зафіксовано у виробництві комп'ютерів – в 2,2 рази, у виробництві машин й устаткування – на 43,5%, виробництві меблів – на 41,9%, виробництві електричного обладнання – 39,7%.

Падіння виробництва в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві хімічних речовин – на 8%, виробництві машин й устаткування – на 7,8%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 0,1%.

Падіння порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у видобутку сирої нафти і природного газу – на 6,7%, у видобутку металевих руд – 3,3%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 1,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у січні 2016 року порівняно із січнем 2015 року сповільнилося до 1,7% з 2,1%, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, промвиробництво в січні 2016 року впало на 18,6%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.