"Краще російського аналога": Україна успішно випробувала ракету власного виробництва (фото)

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який сьогодні побував на полігоні, де відбулося випробування ракети українського виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами Турчинова, який координує реалізацію національних ракетних програм, відновлення ракетного щита є «одним з пріоритетних завдань для оборони і безпеки нашої країни».

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«Перед ОПК, перед нашими вченими і конструкторами було поставлено завдання забезпечити виробництво українських ракет без жодної комплектуючої, виробленої в Російській Федерації», - сказав він, додавши, що «оборонпром разом із науковцями гідно виконали його».

«Ми розпочали вогневе випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пуск продемонстрував, що наша ракета повністю виконала планове завдання і влучила точно в заплановану ціль», - зазначив Турчинов, підкресливши, що на відміну від російського аналога, ракета українського виробництва керована, «що дозволяє значно підвищити ефективність її застосування».

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За його словами, це не єдина ракетна програма, над якою працюють українські вчені та оборонпром. «Ми готуємо до застосування потужні та ефективні ракети, які надійно захищатимуть нашу країну», - сказав він.

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Після успішних випробувань секретар РНБО України провів нараду з провідними конструкторами та керівниками підприємств ОПК, які в кооперації здійснюють виробництво українських ракет. Нарада була присвячена питанням уточнення графіку подальших випробувань і налагодження серійного виробництва, зазначається в повідомленні.