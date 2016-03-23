Всьому виною рубль: в Росії провалили імпортозаміщення радіоелектроніки

Мінпромторг РФ представив в уряд підсумковий документ за минулий рік про імпортозаміщення в радіоелектронній галузі. Фактичний показник частки імпорту в радіоелектронній галузі за підсумками 2015 року становив 80%, пише «Коммерсантъ».

У Мінпромторгу повідомляють, що імпорт радіоелектроніки за 2015 рік скоротився приблизно на 20%, обсяг виручки російських організацій на цьому ринку зріс на 13,5% в рублевому вираженні.

Незважаючи на це, частка російських виробників на ринку радіоелектроніки за 2015 рік зросла лише на один процентний пункт.

«Істотну роль у недосягненні заявлених показників зіграло різке зниження курсу рубля до долара. Таким чином, вартість імпорту зросла в рублевому вираженні настільки, що нівелювала більшу частину позитивного ефекту від імпортозаміщення», — йдеться в документі.

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Загальний обсяг ринку IT оцінюється в 740 млрд руб. Якщо провести аналогії з минулим роком, то один тільки обсяг закупівель обладнання становить 370 млрд руб.

В плані з імпортозаміщення в галузі, який голова міністерства Денис Мантуров підписав минулої весни, вказані 173 проекти, на реалізацію до 2025 року планується витратити до 122,4 млрд руб. Також повідомляється, що на кінець 2015 року перебували у стадії реалізації 33 проекти, ще сім припинені через нестачу коштів.

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Голова аналітичного агентства TelecomDaily Денис Кусков зазначає, що «в найближчі роки російському обладнанню не загрожує суперництво на ринку для приватних користувачів», і називає державний сектор основним споживачем вітчизняних розробок.