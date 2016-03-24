Порошенко: ефективна робота "Турбоатому" є запорукою енергетичної та економічної безпеки України

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент відвідав Публічне акціонерна товариство «Турбоатом», зустрівся з трудовим колективом та оглянув виробничі потужності підприємства.

«На сьогоднішній день – це флагман енергетичного машинобудування», - сказав Порошенко. 40% теплових, 65% атомних, 90% гідроакумулюючих електростанцій країни укомплектовані турбінами та обладнанням виробництва ПАТ «Турбоатом».

Глава держави зазначив, що підприємство нині активно працює над новими замовленнями. Так, за останній місяць було укладено декілька важливих контрактів з компаніями з США.

Читайте такожФДМУ пропонує внести в список приватизації ще 20 об'єктів, серед яких "Турбоатом"

Президент зауважив, що на сьогодні, у тому числі і завдяки таким підприємствам, як «Турбоатом», українська армія матиме нову бронетехніку. «Сьогодні ми маємо можливість, маємо чим і як захищати суверенітет України», - сказав Порошенко нагадавши, що вчора відбулися успішні випробування українських ракет.

Президент оглянув виробничі потужності паротурбінного цеху та його модернізованих верстатів, а також ознайомився з виробничим процесом гідротурбінного та лопаткового цехів.

Читайте також«Турбоатом» виготовить обладнання для Южно-Української АЕС