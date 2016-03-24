Іноземні інвестори закликають припинити судове свавілля щодо "Закарпатполіметалів"

Гроші були вкладені в розробку поліметалевого Мужієвського родовища: розбудовані промислові приміщення, шахти споряджені технологічним обладнанням.

За рік підприємство збанкрутіло і рішенням судів його ліквідаторами стали люди, яких закордонні інвестори не погоджували.

«Інвестори “Закарпатполіметалів” вимушені наодинці боротися з людьми екс-міністра Віталія Захарченка, що захопили підприємство,– зазначив представник інвесторів в Україні Дмитро Зайцев. – Усім відомо, що представляти інтереси кредиторів при виконанні процедури банкрутства мають особи, уповноважені цими кредиторами, найбільшим з яких є “Ценгард Файненшнл. Проте сьогодні Господарський суд у Львові, (рішенням судді Гриців), призначив «свого» арбітражного керуючого, Гусара, без згоди кредиторів» .

Судді ВГСУ, розуміючи, що їх втягують в брудну схему, просто відмовляються приймати справу до розгляду, зазначає представник інвесторів. І це вже «справжнє свавілля, про яке раніше не можна було й помислити», додає він.

«Зараз нам відмовили в поданні касаційної скарги до ВГСУ. Ми лише хочемо мати незалежного арбітражного керуючого, який поверне інвестовані нами в українську економіку активи. Але вже вкотре стикаємося з беззаконням. – стверджує представник інвесторів. - За Януковича підприємству рішеннями суддів призначали підконтрольних Захарченку ліквідаторів Громчакова, Гороховського, які знищили підприємство, продали на підконтрольні ним структури, які з ними мали навіть спільний офіс у Донецьку за адресою: пл. Конституції, 1».

Фактично інвесторам намагаються не дати повернути активи, родовище. Справжня причина приховується, кажуть інвестори, в тому, що суди та певні чиновники вже нового уряду продовжують співпрацю з людьми Януковича.

Керівництво компанії «Ценгард Файненшнл» вже звернулося до правоохоронних органів, та готує пакет документів для відкритого звернення до президента України, сподіваючись на належну реакцію з його боку. В ньому звертає увагу на факт виводу інвестицій з України іноземними компаніями через відсутність правового захисту інвесторів та тиск з боку посадових осіб, судів, органів влади.